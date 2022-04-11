Артем Прима закликав побратимів не шкодувати російських окупантів.

Один з лідерів збірної України з біатлону Артем Прима, який після початку війни вступив до лав ЗСУ, звернувся до українських захисників.

Біатлоніст опублікував емоційний пост у своєму Instagram, в якому закликав побратимів не шкодувати російських окупантів.

"Добрий день, ми з України... Хочу звернутися до всіх захисників України, які захищають нашу рідну неньку, ЗСУ, тероборона. Друзі, брати, не дамо цій мерзоті більше знущатися і гвалтувати наших дітей і жінок. Якщо орки, взяті в полон, перевірте мобільник, вони всі знущання знімають на відео.

І не треба їх жаліти, гвалтівників і всю мерзоту - одразу на кіл, щоб бачив російський світ, що ми наших дітей не дамо більше катувати. Слава Україні...", - написав Прима.

Зазначимо, що Артем Прима не єдиний спортсмен, який став на захист України. У складі українських військових підрозділів борються з російськими військами представники самих різних видів спорту: Сергій Стаховський, Василь Ломаченко, Ярослав Амосов, Юрій Вернидуб, Володимир Єзерський, Олег Верняєв і багато інших.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

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