Санкції запроваджуються строком на 50 років.

Україна запровадила санкції проти президента Олімпійського комітету Російської Федерації і президента Федерації тенісу РФ.

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського №114/2023 від 26 лютого. Зокрема, президент увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Зокрема, санкції запроваджено проти президента Олімпійського комітету Російської Федерації, члена Міжнародного олімпійського комітету Віталія Смирнова, президента Федерації тенісу РФ, члена МОК Шаміля Тарпищева, російської легкоатлетки, олімпійської чемпіонки, члена Міжнародного олімпійського комітету Олени Ісінбаєвої, плавця, кавалера та почесного члена Міжнародного олімпійського комітету Олександра Попова.

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Санкції запроваджуються строком на 50 років.

Нові санкції проти РФ

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого Зеленський підписав три укази про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації.

Санкції запроваджуються проти росіян, які викрадали українських дітей; проти представників російського спорту, а також проти тих, хто допомагає тримати структури найманців у Росії для війни проти України.

Нагадаємо, що навесні президент Федерації тенісу Росії Шаміль Тарпищев заявив, що відома українська тенісистка Еліна Світоліна "ніхто взагалі".

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