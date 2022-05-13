Еліна Світоліна активно виступає за санкції проти своїх колег, які продовжують мовчати.

Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує свою боротьбу на інформаційному фронті.

Напередодні знаменита спортсменка заявила, що хоче почути позицію своїх колег, які продовжують мовчати про війну в Україні.

В інтерв'ю Eurosport Світоліна зазначила, що нейтральна позиція наштовхує на те, що тенісисти РФ і Білорусі підтримують шалені дії лідера країни-агресора Володимира Путіна в бік України.

"Кожен російський або білоруський спортсмен повинен висловити свою позицію, щоб ми знали, що у нас немає поганих людей",- сказала Українка.

Крім того, раніше Світоліна закликала усунути від участі у всіх міжнародних змаганнях всіх російських і білоруських тенісистів, які підтримують війну в Україні.

"Ми вимагаємо від WTA, ATP і ITF, щоб гравці, представники Росії та Білорусі, публічно і чітко дали свою відповідь на наступні питання:

1. Чи підтримуєте ви вторгнення Росії та Білорусі на територію України і внаслідок цього розпочату цими країнами війну?

2. Чи підтримуєте ви військову діяльність Росії і Білорусії в Україні?

3. Чи підтримуєте ви режим Путіна і Лукашенка?

В іншому випадку ми вимагаємо заборонити російським і білоруським спортсменам брати участь в будь-яких міжнародних змаганнях, як це вже зробив Вімблдон.

Настає час, коли мовчання - це зрада, і цей час настав",- написала Світоліна у своєму Instagram.

Реакція в РФ на заклик Світоліної

Реакція Росії на дії української тенісистки не змусила себе довго чекати. Президент Федерації тенісу Росії Шаміль Тарпищев прокоментував заяву Світоліної і досить принизливо висловився на адресу Українки.

"Не треба звертати увагу, це не тільки моя думка, а й юристів теж. Тому що від будь-якого висловлювання нас можуть зняти з якихось змаганнях.

Зараз ми граємо, у нас все нормально. Нерозумно взагалі реагувати. Хто така Світоліна? Ніхто взагалі", - наводить слова Тарпищева Metaratings.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже більше двох місяців.

Позиція Світоліної щодо війни в Україні