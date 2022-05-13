Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує свою боротьбу на інформаційному фронті.
Напередодні знаменита спортсменка заявила, що хоче почути позицію своїх колег, які продовжують мовчати про війну в Україні.
В інтерв'ю Eurosport Світоліна зазначила, що нейтральна позиція наштовхує на те, що тенісисти РФ і Білорусі підтримують шалені дії лідера країни-агресора Володимира Путіна в бік України.
"Кожен російський або білоруський спортсмен повинен висловити свою позицію, щоб ми знали, що у нас немає поганих людей",- сказала Українка.
Крім того, раніше Світоліна закликала усунути від участі у всіх міжнародних змаганнях всіх російських і білоруських тенісистів, які підтримують війну в Україні.
"Ми вимагаємо від WTA, ATP і ITF, щоб гравці, представники Росії та Білорусі, публічно і чітко дали свою відповідь на наступні питання:
1. Чи підтримуєте ви вторгнення Росії та Білорусі на територію України і внаслідок цього розпочату цими країнами війну?
2. Чи підтримуєте ви військову діяльність Росії і Білорусії в Україні?
3. Чи підтримуєте ви режим Путіна і Лукашенка?
В іншому випадку ми вимагаємо заборонити російським і білоруським спортсменам брати участь в будь-яких міжнародних змаганнях, як це вже зробив Вімблдон.
Настає час, коли мовчання - це зрада, і цей час настав",- написала Світоліна у своєму Instagram.
Реакція в РФ на заклик Світоліної
Реакція Росії на дії української тенісистки не змусила себе довго чекати. Президент Федерації тенісу Росії Шаміль Тарпищев прокоментував заяву Світоліної і досить принизливо висловився на адресу Українки.
"Не треба звертати увагу, це не тільки моя думка, а й юристів теж. Тому що від будь-якого висловлювання нас можуть зняти з якихось змаганнях.
Зараз ми граємо, у нас все нормально. Нерозумно взагалі реагувати. Хто така Світоліна? Ніхто взагалі", - наводить слова Тарпищева Metaratings.
Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже більше двох місяців.
Позиція Світоліної щодо війни в Україні
- Еліна Світоліна була однією з перших українських тенісисток, яка відмовилася виходити на корт проти російських і білоруських спортсменок.
- Перша ракетка України неодноразово висловлювала свою підтримку українському народу і ЗСУ.
- Благодійний фонд уродженки Одеси з перших днів війни надає допомогу українським тенісистам, які залишили Україну.
- Світоліна заявляла, що всі свої зароблені від турнірів призові перераховуватиме на потреби української армії.
- Чоловік української тенісистки Гаель Монфіс зізнався, що Еліна дуже важко переживає події в Україні і плаче щоночі.