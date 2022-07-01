Участь представників країн-агресорів у міжнародних змаганнях неприпустима навіть під нейтральними прапорами.

Україна наполягає на повному санкційному бані спортсменів і спортивних функціонерів з Росії та Білорусі. А саме заборонити їх виступи навіть під нейтральними прапорами.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що з такою заявою звернувся під час саміту міністрів спорту з питань України та міжнародного спорту.

"Білорусам і росіянам не місце поруч з представниками цивілізованого світу - ні на спортивних аренах, ні в спортивних організаціях, ні в процесі прийняття рішень. Україна наполягає на повному санкційному бані.

Доніс цю позицію до колег під час саміту міністрів спорту з питань України та міжнародного спорту.

Своїм мовчанням білоруські та російські спортсмени підтримують війну в Україні, яка вбила понад 80 українських спортсменів і тренерів, зруйнувала понад 100 об'єктів спортивної інфраструктури. Скільки ще ми повинні втратити?

На жаль, деякі спортивні федерації намагаються повернути росіян на міжнародні змагання: дзюдо, бобслей, скелетон. Україна, як і всі цивілізовані держави, вважає це неприйнятним. Необхідно заборонити білорусам і росіянам виступати під нейтральними прапорами.

Військова агресія Росії - наш спільний виклик. Щоб зупинити її, ми повинні бути принциповими і консолідованими", - сказав Гутцайт.

Раніше в Мінспорту заявили, що Україна бойкотуватиме всі змагання, в яких братимуть участь росіяни чи білоруси.

Раніше УНІАН повідомляв, що Міжнародна федерація дзюдо (IJF) дозволила росіянам і білорусам брати участь у турнірах "Великого шолома" в нейтральному статусі.

Українська федерація дзюдо засудила рішення IJF допустити росіян і білорусів до участі в турнірах в нейтральному статусі і заявила, що бойкотує всі міжнародні змагання з дзюдо до повного відсторонення РФ і Білорусі.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 128-й день.

Вас також можуть зацікавити новини: