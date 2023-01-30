За потужний кидок, швидкісне катання і світле волосся Боббі Халл отримав прізвисько Золота ракета".

У понеділок, 30 січня, у віці 84 років помер легендарний хокеїст "Чикаго Блекхоукс", член Зали слави хокею Боббі Халл.

Трагічну новину повідомила прес-служба Асоціації колишніх гравців Національної хокейної ліги (НХЛ). Причина смерті не вказана.

Боббі Халл виступав за "Чикаго" в НХЛ з 1957 по 1972 рік. У 1961 році завоював з командою Кубок Стенлі. 12 разів він брав участь у Матчі зірок НХЛ, двічі ставав найціннішим гравцем сезону.

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У складі збірної Канади Халл брав участь у Суперсерії-1974, а також вигравав Кубок Канади в 1976 році.

Боббі є триразовим володарем "Арт Росс Трофі" (1960, 1962, 1966), дворазовим володарем "Харт Меморіал Трофі" (1965, 1966), володарем "Леді Бінг Трофі" (1965) і "Призу Лестера Патріка " (1969), членом Зали слави хокею (1983) і Зали спортивної слави Канади (1988), офіцером ордена Канади (1978).

Канадець став першим гравцем, який закинув в НХЛ більше 50 шайб за сезон. Історична подія відбулася 12 березня 1966 року, а той сезон Халл закінчив з 54-ма голами.

Халл був включений в два списки 100 найкращих хокеїстів в історії НХЛ - за версією журналу Hockey News (1998) і за версією НХЛ (2017).

За кар'єру в НХЛ Боббі Халл взяв участь в 1063 іграх, в яких набрав 1170 (610+560) очок. Крім того, Халл записав на свій рахунок 129 (62+67) балів в 119 матчах плей-офф. Боббі ще сім років провів у WHA, набравши 638 (303+335) очок в 411 зустрічах і оформивши 80 (43+37) балів в 60 матчах плей-офф.

За потужний кидок, швидкісне катання і світле волосся Халл отримав прізвисько "Золота ракета".

Відзначимо, що номер дев'ять, під яким він грав в ході кар'єри, вивели з обігу в "Чикаго", "Вінніпег Джетс" і "Арізоні Койотс". Боббі є батьком знаменитого хокеїста Бретта Халла - дворазового володаря Кубка Стенлі, триразового найкращого снайпера сезону, а також п'ятого найкращого снайпера в історії ліги (741).

Боббі і Бретт Халл - єдині батько і син, які виграли "Харт Меморіал Трофі". Вони також були єдиними батьком і сином, які увійшли до числа 100 найкращих гравців НХЛ.

Життя Халла поза спортом часто було затьмарене скандалами. Він зіткнувся зі звинуваченнями в домашньому насильстві з боку двох з трьох своїх дружин. Його друга дружина, фігуристка Джоанн Маккей, стверджувала, що він тримав її над балконом і вдарив черевиком під час інциденту на Гаваях в 1966 році, а в 1978 році погрожував їй зарядженою рушницею. Крім того, Халл визнав себе винним у нападі на офіцера під час арешту. Він був оштрафований на 150 доларів і поміщений під нагляд суду на шість місяців.

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