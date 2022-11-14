У спортсмена були серйозні проблеми зі здоров'ям.

В США у віці 38 років помер колишній претендент на титул UFC у напівважкій вазі Ентоні "Рамбл" Джонсон.

За словами лікарів, причиною смерті стала відмова в роботі органів на тлі неходжкінської лімфоми, повідомляє видання Yahoo Sports.

У жовтні менеджер Джонсона попросив усіх молитися за Ентоні, заявивши, що спортсмен має серйозні проблеми зі здоров'ям.

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Ентоні Джонсон дебютував у UFC влітку 2007 року. Він двічі претендував на чемпіонський титул UFC у напівважкій вазі, у 2015 та 2017 роках, але обидва рази зазнав дострокових поразок у бою з Даніелем Корм'є. Після останньої спроби стати чемпіоном Ентоні пішов із UFC.

У 2021 році Джонсон провів один поєдинок у Bellator, нокаутувавши в другому раунді Жозе Аугусто. Цей бій став останнім у його кар'єрі.

У професійних змішаних єдиноборствах Джонсон виграв 23 із 29 боїв. Ентоні добре відомий своїми брутальними нокаутами всередині октагону і вважається одним із найбільш видовищних ударників в історії MMA.

На новину про смерть Ентоні Джонсона вже відреагували багато бійців змішаних єдиноборств. Зокрема, свої співчуття висловив Даніель Корм'є.

"Спочивай з миром, мій брат. Для хлопця, який вселяв страх у серця багатьох людей, Ентоні Джонсон був турботливою людиною. Починаючи від того, що він писав своїм суперникам після бою, справляючись про здоров'я. Якою людиною він був, Рамбла буде не вистачати. Іноді життя здається несправедливим. Жахливі новини", - написав Корм'є у своїх соцмережах.

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