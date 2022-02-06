Денису Бондарю дуже не пощастило.

Український боєць найлегшої ваги Денис Бондар зазнав поразки у дебютному поєдинку на UFC Fight Night 200. Бій пройшов у Неваді (США).

У першому раунді Денис поламав руку і перемогу присудили його супернику з Канади - Малкольму Гордону.

Бондар на прізвисько "Психо" мав 14 перемог в MMA. Ця поразка для нього третя в кар'єрі.

Зазначимо, що спершу Гордон та Бондар мали зустрітися в октагоні 20 листопада 2021 року, але канадець знявся тоді з поєдинку. Загалом дебют Бондаря в UFC відкладали тричі.

— UFC Arabia (@UFCarabia) February 5, 2022

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