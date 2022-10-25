Наталія Антюх залишилася без золота Олімпіади-2012 через порушення антидопінгових правил.

Незалежна організація по боротьбі з допінгом в легкій атлетиці (AIU) анулювала результати російської спортсменки Наталії Антюх, досягнуті в 2012-2013 роках, за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє офіційний сайт AIU.

"Після висунутих звинувачень AIU, заснованих на даних Московської антидопінгової лабораторії (LIMS), російську спортсменку Наталю Антюх відсторонили від спорту через використання забороненої субстанції/методу. Її результати в період з 15 липня 2012 року по 29 червня 2013 року анульовані", - йдеться в заяві прес-служби організації.

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Таким чином Антюх втратила золоту медаль Олімпіади-2012, яку виграла в бігу на 400 метрів з бар'єрами.

Додамо, що Наталія завершила кар'єру в лютому 2017 року. У 2021-му Спортивний арбітражний суд (CAS) відсторонив її на чотири роки через допінг на підставі доповіді професора Річарда Макларена. Всі результати Антюх з 30 червня 2013 року також були анульовані.

Раніше УНІАН повідомляв, що через порушення антидопінгових правил МОК позбавив Росію срібла Олімпіади-2014 у жіночій біатлонній естафеті.

Крім того, збірну Росії з веслування на байдарках і каное позбавили перемоги на чемпіонаті світу, який відбувся у 2014 році, а золоті медалі передали українській команді.

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