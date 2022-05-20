Російську збірну покарали через порушення однієї з росіянок антидопінгових правил.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив олімпійських медалей збірні, у яких був виявлений допінг у спортсменів.

Зміни стосуються двох Олімпіад - Ігор-2014 в Сочі та Ігор-2020 в Токіо.

Таким чином, жіночу збірну Росії з біатлону офіційно позбавили срібної медалі, здобутої на домашніх для них Олімпійських Іграх-2014 в Сочі.

Відповідне рішення МОК прийняти на засіданні виконавчого комітету.

МОК виконав перерозподіл нагород у жіночому біатлоні через позитивну допінг-пробу росіянки Ольги Зайцевої. Як підсумок, вся естафетна четвірка російської збірної - разом з Яною Романовою, Катериною Шуміловою та Ольгою Вілухіною - позбулася срібних медалей Олімпіади в Сочі.

Після анулювання результатів росіянок срібними призерками жіночої естафети стали біатлоністки збірної Норвегії, бронзовими - біатлоністки збірної Чехії.

Симолічно, що саме збірна України стала тріумфатором цієї естафети. Тоді "синьо-жовті" виграли золоті медалі у складі Олени Підгрушної, Віти Семеренко, Валі Семеренко і Юлії Джими.

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