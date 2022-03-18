Тиск на агресора продовжується.

Оргкомітет об’єднаного чемпіонату Європи з літніх видів спорту-2022 ухвалив рішення не допускати російських та білоруських атлетів до участі у змаганнях.

Рішення ухвалено відповідно до рекомендацій МОК у зв’язку з війною в Україні. Про це повідомляє оргкомітет ЧЄ з літніх видів спорту-2022.

Чемпіонат Європи з літніх видів спорту пройде з 11 по 21 серпня у Мюнхені.

У програмі турніру – змагання з легкої атлетики, велоспорту, спортивної гімнастики, настільного тенісу, академічного веслування, тріатлону, пляжного волейболу, спортивного скелелазіння, веслування на байдарках та каное.

Також російських та білоруських легкоатлетів відсторонили від участі у "Діамантовій лізі". Це елітна серія комерційних змагань з легкої атлетики. Тепер спортсмени цих країн не зможуть виступити там навіть у статусі нейтральних атлетів. Раніше через проблеми з допінгом російські легкоатлети могли виступати тільки у нейтральному статусі, а тепер повністю відсторонені.

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