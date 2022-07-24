Українські спортсмени здобули заслужену перемогу через 8 років після завершення змагань.

Збірна Росії з веслування на байдарках і каное офіційно позбавлена перемоги на чемпіонаті світу, який відбувся в 2014 році.

Федерація каное України (ФКУ) повідомила, що рішенням Міжнародної федерації каное (ICF) золоті медалі будуть передані українській команді.

"Через вживання допінгу російську команду дискваліфікували. Судовий процес трохи затягнувся і тільки тепер була поставлена крапка в цьому питанні. 22 липня ICF офіційно повідомила ФКУ про перерозподіл медалей деяким з наших спортсменів у зв'язку з допінговою санкцією, що дискваліфікує російських спортсменів", - йдеться на сайті ФКУ.

Нагадаємо, росіяни перемогли в естафеті 4×200 метрів в каное-одиночках, другими до фінішу прийшла збірна України, третіми стали угорці.

Пізніше Міжнародна федерація каное (ICF) дискваліфікувала результат росіян через вживання допінгу. У одного з учасників в пробі виявили заборонені речовини: тренболон, метенолон і оксандролон. Спортивний арбітражний суд нарешті озвучив остаточне рішення і призначив "синьо-жовтих" чемпіонами світу.

На цьому чемпіонаті світу наша команда виступала у складі Юрія Чебана, Олександра Максимчука, Вадима Ципана та Віталія Голюка.

Зазначається, що золоті медалі будуть повернуті керівництву української федерації на черговому Конгресі ICF восени.

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