Збірна Росії з веслування на байдарках і каное офіційно позбавлена перемоги на чемпіонаті світу, який відбувся в 2014 році.
Федерація каное України (ФКУ) повідомила, що рішенням Міжнародної федерації каное (ICF) золоті медалі будуть передані українській команді.
"Через вживання допінгу російську команду дискваліфікували. Судовий процес трохи затягнувся і тільки тепер була поставлена крапка в цьому питанні. 22 липня ICF офіційно повідомила ФКУ про перерозподіл медалей деяким з наших спортсменів у зв'язку з допінговою санкцією, що дискваліфікує російських спортсменів", - йдеться на сайті ФКУ.
Нагадаємо, росіяни перемогли в естафеті 4×200 метрів в каное-одиночках, другими до фінішу прийшла збірна України, третіми стали угорці.
Пізніше Міжнародна федерація каное (ICF) дискваліфікувала результат росіян через вживання допінгу. У одного з учасників в пробі виявили заборонені речовини: тренболон, метенолон і оксандролон. Спортивний арбітражний суд нарешті озвучив остаточне рішення і призначив "синьо-жовтих" чемпіонами світу.
На цьому чемпіонаті світу наша команда виступала у складі Юрія Чебана, Олександра Максимчука, Вадима Ципана та Віталія Голюка.
Зазначається, що золоті медалі будуть повернуті керівництву української федерації на черговому Конгресі ICF восени.