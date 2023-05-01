Богдан Ядов поставив запитання Міністру молоді та спорту України Вадиму Гутцайту.

У понеділок, 1 травня, Федерація дзюдо України (ФДУ) офіційно заявила, що збірна України пропустить ЧС-2023, який пройде в Катарі, через рішення Міжнародної федерації дзюдо (IJF) допустити до турніру росіян і білорусів.

Рішення ФДУ прокоментував чемпіон Європи з дзюдо Богдан Ядов.

"Зараз офіційно наша збірна пропускає чемпіонат світу, через те, що IJF допустила спортсмен країн-терористів РФ і РБ.

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Зараз я не буду писати про рішення міжнародної федерації, але в мене є питання до нашого міністерства та пана міністра.

Ми не їдемо на чемпіонат світу, але, пане міністр, в чому наша різниця зі збірною по футболу, я єдиний зі збірної, хто попадає в топ рейтингу і не можу попасти з ними до фінальної частини, так чому вони продовжують виступати, а я не їду?

Але якщо не будемо казати про мене, у хлопців у ваговій категорії 60 кг взагалі немає їх, тобто вони ніяк не можуть з ними зустрітися. Так поясніть, в чому різниця між нашою збірною і Еліною Світоліною та іншими тенісистами, в чому різниця між нами та збірною з футболу? Мабуть, я знаю, в чому різниця.

Я люблю свою країну і я розумію, що це вірне рішення, але чому воно не стосується усіх, зрозуміти не можу.

Слава Україні і сили моїм товаришам по команді, ми всіх переможемо", - написав Ядов у своєму Instagram.

Нагадаємо, у квітні Кабінет Міністрів України заборонив українським спортсменам виступати на змаганнях, в яких беруть участь представники РФ або Білорусі.

Однак пізніше стало відомо, що збірна України з футболу продовжить свої виступи у відборі на Євро-2024, незважаючи на участь у турнірі збірної Білорусі. В УАФ це рішення пояснили тим, що збірні України та Білорусі виступають у різних групах.

Додамо, що чемпіонат світу з дзюдо пройде в Досі (Катар) з 7 по 14 травня.

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