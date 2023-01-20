Ангеліна Калініна, Марта Костюк і Катерина Байндль зачохлили свої ракетки на Відкритому чемпіонаті Австралії.

У п'ятницю, 20 січня, відбулися матчі третього раунду першого в сезоні турніру серії "Великого Шолома" - Australian Open-2023.

На жаль, на цій стадії турніру Україна втратила всіх своїх представників в одиночному розряді Відкритого чемпіонату Австралії.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна у двох сетах програла представниці Чехії Барборі Крейчиковій.

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20-річна Марта Костюк не змогла створити проблеми для третього номера світового рейтингу Джесіки Пегули.

Катерина Байндль, у свою чергу, програла представниці Латвії Олені Остапенко. Тут доля путівки в 1/8 фіналу також визначилася в двох сетах.

Australian Open-2023. Третій раунд

Барбора Крейчикова (Чехія) - Ангеліна Калініна (Україна) - 6:2, 6:3

(Чехія) - (Україна) - 6:2, 6:3 Джессіка Пегула (США) - Марта Костюк (Україна) - 6:0, 6:2

(США) - (Україна) - 6:0, 6:2 Катерина Байндль (Україна) - Олена Остапенко (Латвія) - 3:6, 0:6

Таким чином, Україна втратила всіх представниць в жіночому одиночному розряді Australian Open. Раніше в першому раунді основної сітки боротьбу припинили ще дві українські тенісистки Леся Цуренко і Даяна Ястремська.

Єдиний представник України в чоловічому одиночному розряді Відкритого чемпіонату Австралії Олексій Крутих вилетів у першому раунді основної сітки.

Нагадаємо, Australian Open-2023 проходить з 16 по 28 січня. Загальний призовий фонд турніру становить 51 мільйон доларів.

Чинними переможцями турніру в одиночних розрядах є іспанець Рафаель Надаль і австралійка Ешлі Барті.

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