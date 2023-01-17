Олексій Крутих зачохлив ракетку після першого раунду дебютного для себе турніру серії "Великого Шолома".

У понеділок, 16 січня, стартував перший турнір серії "Великого Шолома" - Australian Open-2023.

В основну сітку турніру пробилися відразу шість представників України: Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Катерина Байндль, Даяна Ястремська і Леся Цуренко в жіночому одиночному розряді, а також Олексій Крутих - в чоловічому.

Для Олексія це був дебютний турнір серії "Великого Шолома". На жаль, пробитися до другого кола змагання українцю не вдалося.

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Крутих поступився за підсумками чотирьох сетів Дієго Шварцману з Аргентини.

Australian Open-2023. Перший раунд

Дієго Шварцман (Аргентина) - Олексій Крутих (Україна) - 6:4, 6:7 (8), 6:3, 7:6 (5)

Зустріч тривала три години і 57 хвилин. За українцем залишилася друга партія, яку Крутих взяв на тайбрейку (8:6). Доля зустрічі вирішилася в четвертому сеті, де Олексій програв тайбрейк (5:7).

Додамо, що в першому раунді Australian Open-2023 також покинули Ястремська і Цуренко. Даяна у двох сетах поступилася Олені Остапенко з Латвії, а Леся - Кароліні Муховій з Чехії.

Таким чином, з представників України на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу залишилися три спортсменки - Катерина Байндль, Марта Костюк і Ангеліна Калініна.

У наступному раунді Калініна зустрінеться з Петрою Квітовою, Костюк зіграє з Олівією Гадецкі, а Байндль зійдеться з Макнеллі. Всі матчі заплановані на середу, 18 січня.

Нагадаємо, чинними переможцями турніру в одиночних розрядах є іспанець Рафаель Надаль і австралійка Ешлі Барті.

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