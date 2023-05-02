Феліпе Коларес виступав в UFC в період з 2019 по 2022 рік.

У бразильському місті Ріо-де-Жанейро загинув 29-річний боєць змішаних єдиноборств Феліпе Коларес.

Як повідомляє видання Globo, спортсмена збив автобус, коли він повертався з тренування. На місце трагедії відразу прибула швидка, але врятувати його не вдалося. Від отриманих травм Коларес помер дорогою до лікарні.

Без чоловіка залишилася дружина Жаклін, а без батька - 10-місячний хлопчик.

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Феліпе Коларес виступав в UFC в період з 2019 по 2022 рік, він представляв найлегший дивізіон. На рахунку бразильця в промоушені 6 поєдинків, в яких він здобув 2 перемоги і 4 рази програв. Зокрема, він переміг рішенням суддів Домінго Піларте і Люка Сандерса.

Коларес покинув UFC після поразки від Чейза Хупера в травні 2022 року.

Всього в професійних боях в ММА на рахунку Феліпе Колареса 15 поєдинків і 11 перемог. За межами UFC він не програвав.

Свій останній бій Коларес провів у лютому цього року на турнірі Ares FC 12 у Франції і здобув дострокову перемогу задушливим прийомом.

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