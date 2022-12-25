Причиною смерті знаменитого бійця стали проблеми з серцем.

Легендарний американський боєць ММА і член Залу слави UFC Стефан Боннар помер у віці 45 років.

Як повідомили в промоушені, причиною смерті знаменитого спортсмена попередньо названо проблеми з серцем.

"Сім'я UFC засмучена смертю члена Залу слави UFC Стефана Боннара. Ми висловлюємо щирі співчуття його родині та друзям", - йдеться в заяві організації.

Відео дня

Трагічну новину прокоментував також і президент UFC Дейна Уайт.

"Стефан Боннар був одним з найважливіших бійців, які коли-небудь виступали в октагоні. Його бій з Форестом Гріффіном назавжди змінив спорт, і він ніколи не буде забутий.

Вболівальники любили його, були з ним близькі, і він завжди давав їм найкраще. Його буде не вистачати", - сказав Уайт.

Вперше фанати UFC дізналися про Стефана в 2005 році на першому сезоні шоу The Ultimate Fighter, де він дістався до фіналу і отримав контракт з промоушеном, програвши за очками Форресту Гріффіну. Згодом цей бій був включений до Залу слави UFC.

За свою кар'єру в змішаних єдиноборствах Боннар здобув 15 перемог в 24 поєдинках. Він бився з Андерсоном Сільвою, Марком Коулменом, Рашадом Евансом та Джоном Джонсом.

У жовтні 2012 Стефан Боннар оголосив про завершення кар'єри, але повернувся двома роками пізніше, програв роздільним рішенням суддів Тіто Ортізу під егідою організації Bellator. Після цього поєдинку Боннар остаточно повісив рукавички на цвях.

Вас також можуть зацікавити новини: