Бійці порадували глядачів яскравою сутичкою в октагоні.

У ніч на 13 листопада в Нью-Йорку (США) в рамках турніру UFC 281 відбувся бій колишніх претендентів на титул чемпіона в легкій вазі.

Другий номер рейтингу Дастін Пор'є протистояв п'ятому за рахунком бійцю у своїй вазі Майклу Чендлеру.

Очікування глядачів виправдалися на всі 100% - бійці показали дуже яскравий і жорстокий бій.

Відео дня

Старт першого раунду пройшов з перевагою Чендлера, який був точніше в стійці, проводив тейкдауни і атакував в партері. Однак в кінцівці раунду Майкл раптом почав пропускати велику кількість ударів і сам виявився близький до поразки нокаутом.

Весь другий раунд Чендлер утримував Пор'є в партері, атакуючи ударами і спробами задушливого.

Доля бою вирішилася в третьому раунді. Пор'є взяв приклад з Чендлера і вирішив піти в боротьбу. Американець не прогадав і завершив бій ефектним задушливим прийомом ззаду.

— Javier Jesus Urquieta (@JavierUrquieta_) November 13, 2022

— MMA EMPIRE ⚔️ (@LempireMMA) November 13, 2022

Коментар Дастіна Пор'є після перемоги над Майклом Чендлером:

"Стійкість Чендлера мене здивувала. Я думав, що як тільки потрясу його, то нокаутую. І я вважаю, що якби в першому раунді у мене було ще кілька секунд, то я б його фінішував. Втім, я потрапив по ньому кількома дійсно хорошими ударами, але він вижив, це мене здивувало.

У моєму останньому бою мене задушили ззаду. Знаєте, приємно вийти і перемогти колишнього чемпіона. Я звик битися в п'ятираундових боях", - сказав Пор'є.

Додамо, що для 33-річного Пор'є це був перший бій після поразки від Чарльза Олівейри в грудні 2021 року. 36-річний Чендлер у попередньому бою переміг Тоні Фергюсона у травні 2022 року.

Вас також можуть зацікавити новини: