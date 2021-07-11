Конор Макгрегор-Дастін Пор'є / фото REUTERS
У Лас-Вегасі в рамках турніру UFC 264 відбувся поєдинок між Конором Макгрегором і Дастіном Пор'є. Бійці зустрічалися в октагоні вже втретє.
Поєдинок завершився вже за підсумками першого раунду через травму Макгрегора.
Ірландський боєць підвернув ногу і отримав перелом гомілкостопу, через що не зміг продовжити поєдинок.
Пор'є переміг технічним нокаутом, вигравши у Макгрегора вдруге поспіль.
Повне відео бою Макгрегор - Пор'є
Фотогалерея бою
Макгрегор - Пор'є: третій бій
- Перша зустріч бійців відбулася в 2014 році. Тоді перемогу технічним нокаутом святкував ірландець.
- У січні 2021 року Пор'є нокаутував Макгрегора і взяв реванш.
- Після третього поєдинку статистика Макгрегора - 22 перемоги в 28 боях в змішаних єдиноборствах при шести поразках. У Пор'є - 28 перемог і 6 поразок.
- Третій бій суперників був під загрозою зриву через конфлікт на грунті пожертвувань на благодійність.
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