Зірковий ірландський боєць зазнав ще однієї поразки.

У Лас-Вегасі в рамках турніру UFC 264 відбувся поєдинок між Конором Макгрегором і Дастіном Пор'є. Бійці зустрічалися в октагоні вже втретє.

Поєдинок завершився вже за підсумками першого раунду через травму Макгрегора.

Ірландський боєць підвернув ногу і отримав перелом гомілкостопу, через що не зміг продовжити поєдинок.

Пор'є переміг технічним нокаутом, вигравши у Макгрегора вдруге поспіль.

Повне відео бою Макгрегор - Пор'є

Фотогалерея бою

Макгрегор - Пор'є: третій бій

Перша зустріч бійців відбулася в 2014 році. Тоді перемогу технічним нокаутом святкував ірландець.

У січні 2021 року Пор'є нокаутував Макгрегора і взяв реванш.

Після третього поєдинку статистика Макгрегора - 22 перемоги в 28 боях в змішаних єдиноборствах при шести поразках. У Пор'є - 28 перемог і 6 поразок.

Третій бій суперників був під загрозою зриву через конфлікт на грунті пожертвувань на благодійність.

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Автор: Антон Дудар