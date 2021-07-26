На Олімпіаді-2020 настав час розіграти нагороди між важкоатлетами. 26 липня у ваговій категорії до 55 кг Україну представляла юна Каміла Конотоп.
У ривку Конотоп показала 4-й результат (94 кг). У першій спробі Каміла взяла вагу 91 кг, у другій - 94 кг, а от у третій не зуміла підняти 96 кг.
У поштовху Каміла підкорила вагу 112 кг (106, 110, 112). Сумарно Конотоп подужала 206 кг - 5-й результат серед всіх учасників.
Золото дісталося представниці Філіппін, котра змогла навіть встановити олімпійський рекорд. Срібло та бронза відповідно дісталися спортсменам з Китаю і Казахстану.
Каміла є наймолодшою учасницею олімпійського турніру з важкої атлетики. Наша співвітчизниця в травні цього року вже виграла чемпіонат світу з рекордом, а також у Москві у квітні стала чемпіонкою Європи.
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