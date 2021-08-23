Українська тенісистка обожнює українську національну страву.

Бронзова призерка Олімпіади-2020 в Токіо Еліна Світоліна наразі перебуває в американському Чикаго, де незабаром розпочне свій виступ на турнірі серії WTA 250 на хардовому покритті.

26-річна спортсменка відвідала місцевий ресторан української кухні, де скуштувала борщ.

"Борщ тече в моїх венах", - написала поруч з фото в Instagram перша ракетка України.

Нагадаємо, що раніше Еліна вже була в захваті від борщу. Зазначимо, що у свіжому світовому рейтингу WTA Світоліна зберегла шосту позицію.

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Автор: Артем Будрін