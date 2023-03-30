Олімпійська чемпіонка та віце-президент Української федерації гімнастики Стелла Захарова різко відреагувала на слова президента НОК Вадима Гутцайта, котрий неоднозначно висловився про допуск росіян та білорусів до міжнародних змагань.
На своїй сторінці у Facebook Захарова висловилася щодо цієї проблеми. Також вона поставила питання Гутцайту.
"Тепер і моя думка щодо реакції міністерства молоді і спорту та НОК на рішення МОК допускати на міжнародні змагання росіян та білорусів.
У мене питання:
За кого наш міністр – він же президент НОК?
Дякувати за допущення спортсменів країн-агресорів навіть під нейтральним прапором – неприйнятно!", - написала Захарова.
Також вона зазначила, що "всі ці лояльні рішення вже показали свою неефективність". На її думку росіян і білорусів потрібно заблокувати у всіх сферах жорстко і безкомпромісно. Такі кроки повинні відобразитися на житті населення цих країн та їх еліти.
Більше того, Захарова здивувалася, чому Гутцайт подякував за проміжні рішення МОК. Також вона порадила, що потрібно зробити з міністром молоді та спорту, котрий за сумісництвом є головою НОК.
"Вище спортивне керівництво не тільки такими висловлюваннями ганьбить нашу країну, але і заважає нашій адекватній та активній спортивній спільноті захищати себе і відстоювати свої права та міцну позицію.
В той час, як президенти інших країн критикують рішення МОК, вищий спортивний орган влади не тільки ганьбить нашу спортивну сім'ю, але підставляє нашого президента і Україну в цілому.
Таких ватників треба гнати в три шиї, тоді і перемога не за горами", - заявила Захарова.
Відзначимо, що представники світової спільноти продовжують працювати над тим, щоб не допустити росіян та білорусів до участі на Олімпіаді-2024 у Парижі. У той час як МОК хоче дозволити представникам країн-терористів змагатися на Іграх, 35 країн стверджують, що РФ і Білорусь не повинні повертатися у світовий спорт, поки російський президент Володимир Путін не припинить війну проти України.
Зокрема Велика Британія знайшла спосіб, як можна не допустити росіян і білорусів на Олімпійські ігри. Уряд цієї країни звернувся до спонсорів змагання для того, щоб ті тиснули на Міжнародний олімпійський комітет.
Володимир Зеленський, у свою чергу, заявив, що цивілізований світ і держави-терористи не повинні перетинатися на змагальному майданчику.