Українська спортсменка демонстративно проігнорувала суперницю в зоні для рукостискань.

Українська тенісистка Еліна Світоліна відмовилася потиснути руку своїй суперниці в матчі білорусці Олександрі Соснович. Це сталося на турнірі WTA1000 в Мадриді.

Як видно на офіційному відео матчу, в якому брали участь спортсменки, після гри українська тенісистка підійшла до рефері і потиснула йому руку. Те ж саме зробила і білоруска.

Хоча обидві дівчини опинилися в одній точці ігрового поля, українка демонстративно пройшла повз суперницю, не потиснувши їй руку, як це зазвичай прийнято в кінці спортивних змагань.

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Бойкот російських і білоруських спортсменів

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Міжнародний олімпійський комітет запровадив санкції проти спортсменів з цих країн. Однак на практиці все звелося до заборони офіційних змагань на території РФ і Білорусі, а також до заборони на національну символіку цих країн в матчах на території інших країн. Прямої заборони на участь самих спортсменів немає.

З цієї причини спортсмени з України та інших країн змушені зустрічатися з росіянами і білорусами на офіційних змаганнях. Втім, це не скасовує бойкоту на рівні окремих країн і навіть окремих приватних компаній. Наприклад, нещодавно російську тенісистку просто не пустили в літак через її громадянство.

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