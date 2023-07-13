Еліна Світоліна вдруге в кар'єрі зіграє в 1/2 фіналу Вімблдонського турніру.

У четвер, 13 липня, відбудеться поєдинок 1/2 фіналу Wimbledon-2023, в якому Еліна Світоліна зіграє проти Маркети Вондроушової.

Екс-перша ракетка України прокоментувала майбутній поєдинок. Вона розповіла про різницю між нинішніми виступами і періодом, який був до паузи в кар'єрі.

"Зараз я просто кажу собі, що кількість років попереду, тих років, які ще у мене залишаються, воно менше тієї кількості, яка вже в минулому. Я повинна взяти і зробити це, у мене більше немає часу для програшів. Я не знаю, скільки ще років буду грати.

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Тому я намагаюся говорити собі, що повинна бути рішучою. Ти тренуєшся заради цих важливих моментів. Ось як сьогодні, поки я йшла на центральний корт, на своєму шляху я побачила стільки історії. Ти просто розумієш, що тренуєшся саме заради цього. Я просто говорила, що треба вийти і діяти рішуче, треба віддати всі сили. Це мені насправді допомогло і ще також трохи заспокоїло", - наводить слова Світоліної btu.org.ua.

Відзначимо, що Еліна Світоліна вдруге у своїй кар'єрі зіграє в 1/2 фіналу Wimbledon. У 2019 українка в півфіналі Вімблдонського турніру програла чеській тенісистці Сімоні Халеп (1:6, 3:6).

Нагадаємо, в першому раунді Wimbledon-2023 Еліна перемогла легендарну Вінус Вільямс. У другому раунді українка перемогла бельгійську тенісистку Елізе Мертенс, в третьому раунді Світоліна обіграла Софію Кенін з США, а в 1/4 виграла у білоруської тенісистки Вікторії Азаренко.

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