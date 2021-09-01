Еліна Світоліна / фото REUTERS

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до третього кола турніру "Великого шолому" US Open.

Світоліна, яка посіяна на турнірі під п'ятим номером, обіграла представницю Іспанії Ребеку Масарову - 6:2, 7:5.

Матч тривав 1 годину 17 хвилин. У другому сеті поєдинок довелося ненадовго перервати через дощ.

Відзначимо, що Світоліна грала в день народження свого чоловіка Гаеля Монфіса. 1 вересня французькому тенісистові виповнилося 35 років.

В 1/16 фіналу Еліна зустрінеться з переможницею матчу Дар'я Касаткіна (Росія) - Маркета Вондроушова (Чехія).

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Автор: Антон Дудар