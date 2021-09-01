Еліна Світоліна / фото REUTERS
Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до третього кола турніру "Великого шолому" US Open.
Світоліна, яка посіяна на турнірі під п'ятим номером, обіграла представницю Іспанії Ребеку Масарову - 6:2, 7:5.
Матч тривав 1 годину 17 хвилин. У другому сеті поєдинок довелося ненадовго перервати через дощ.
Відзначимо, що Світоліна грала в день народження свого чоловіка Гаеля Монфіса. 1 вересня французькому тенісистові виповнилося 35 років.
В 1/16 фіналу Еліна зустрінеться з переможницею матчу Дар'я Касаткіна (Росія) - Маркета Вондроушова (Чехія).
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Україна на US Open: головне
- В одиночному розряді в основній сітці від України на турнірі залишилися Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна.
- Калініна пробилася в друге коло, здобувши вольову перемогу. Світоліна також розпочала турнір з впевненого тріумфу.
- Даяна Ястремська вперше за три роки не змогла подолати перше коло на US Open. Також у першому колі турнір покинула Марта Костюк.
- Ілля Марченко, Сергій Стаховський, Леся Цуренко, Катерина Козлова, Катаріна Завацька і Дар'я Снігур не змогли подолати кваліфікацію US Open.