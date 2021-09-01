Українська тенісистка успішно подолала другий раунд.

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до третього кола турніру "Великого шолому" US Open.

Світоліна, яка посіяна на турнірі під п'ятим номером, обіграла представницю Іспанії Ребеку Масарову - 6:2, 7:5.

Матч тривав 1 годину 17 хвилин. У другому сеті поєдинок довелося ненадовго перервати через дощ.

Відзначимо, що Світоліна грала в день народження свого чоловіка Гаеля Монфіса. 1 вересня французькому тенісистові виповнилося 35 років.

В 1/16 фіналу Еліна зустрінеться з переможницею матчу Дар'я Касаткіна (Росія) - Маркета Вондроушова (Чехія).

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В одиночному розряді в основній сітці від України на турнірі залишилися Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна.

Калініна пробилася в друге коло, здобувши вольову перемогу. Світоліна також розпочала турнір з впевненого тріумфу.

Даяна Ястремська вперше за три роки не змогла подолати перше коло на US Open. Також у першому колі турнір покинула Марта Костюк.

Ілля Марченко, Сергій Стаховський, Леся Цуренко, Катерина Козлова, Катаріна Завацька і Дар'я Снігур не змогли подолати кваліфікацію US Open.

Автор: Антон Дудар