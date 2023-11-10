29-річна одеситка відвідала захисників України разом із письменником Сергієм Жаданом.

Зірка тенісу Еліна Світоліна побувала в підрозділі "Хартія", який у складі Національної гвардії воює проти Росії. Спортсменка привезла воїнам дрони та інше військове обладнання.

29-річна одеситка відвідала захисників України разом із письменником Сергієм Жаданом. Перша ракетка країни показала кадри, де вона стоїть поруч з бійцями, а також фото, де вона залізла у БТР.

"Для мене велика честь особисто подякувати героям. Наші найкращі хлопці, низький уклін вам. Визвольна боротьба триває, і я закликаю всіх не зупинятися та підтримувати тих, хто захищає нас! Тільки разом ми зможемо перемогти. Слава Україні!", – написала Світоліна у Instagram.

Відео дня

Нагадаємо, що днями Світоліна розповіла, що для неї означають протистояння з російськими спортсменками.

Додамо, що українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA №106) емоційно висловилася про рішення WTA дозволити росіянам брати участь у міжнародних змаганнях.

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