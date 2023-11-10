Українська тенісистка не припинить боротися за відсторонення росіян від міжнародних турнірів.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA №106) емоційно висловилася про рішення WTA дозволити росіянам брати участь у міжнародних змаганнях.

"Хто найбільше потребує нагадування, що війна триває, так це WTA. Вони першими забули, що йде війна. Найбільше мене дратує їхня позиція з приводу дозволу російським тенісисткам брати участь у турнірах. Теніс - один із небагатьох видів спорту, де така ситуація. І це доводить мене до відчаю. Тим більше, що деякі росіяни навіть не приховують свою підтримку агресії проти України. Було стільки разів, коли я повідомляла WTA, що росіянка публічно підтримує Путіна. Обіцяли подивитися, але нічого - мовчання", - сказала Ястремська.

23-річна українка наголосила, що місія спорту - об'єднувати людей, але вона не буде мовчати і продовжить боротися за відсторонення росіян від міжнародних турнірів.

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"Що ми відчуваємо, коли нам доводиться грати з росіянками? Уявіть собі, що на вас напали і вам доводиться виходити на корт із представником цієї країни. Що б ви відчували, знаючи, що у вашій країні загинуло багато людей? В Україні відбувається геноцид, і це несправедливо, що ми повинні продовжувати з ними грати. Якщо я граю проти росіянок, то я думаю про те, що хотіла б мати при собі пістолет", – додала Ястремська на пресконференції у Вільнюсі.

Нагадаємо, що у липні Ястремська емоційно відреагувала на обстріл рідної для неї Одеси російською армією.

Днями топ-тенісистка Еліна Світоліна розповіла, що для неї означають протистояння з російськими спортсменками.

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