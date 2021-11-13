Українська тенісистка зізналася, що їй досі приходять подібні пропозиції.

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про те, які суми їй пропонували за участь у договірних матчах.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Люкс ФМ".

"У тенісі теж присутні договірні матчі, але на більш низькому рівні, ніж у футболі. У нас є організація, яка все це відстежує (Tennis Integrity Unit, - Прим.). На високому рівні все серйозно. На низькому рівні знаю, що є жахливі ситуації, багато людей "пов'язали" через договірні матчі. У Туреччині та в Єгипті вони сидять по цілому року і грають турніри. Там дуже багато такого, навіть судді потрапили", - сказала Світоліна.

Українка зізналася, що їй пропонували великі суми:

"Мені пропонували дуже часто, було багато листів, повідомлень. Деякі шлють ще досі. Але я уникаю цього. По 200-300 тисяч пропонували, але не знаю, реальні це гроші або мене обманюють. Це все не моє".

Тенісистка також зазначила, що повинна повідомляти про подібні пропозиції:

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"На високому рівні, якщо до мене підходять і кажуть, що дають, наприклад, мільйон за поразку, то я повинна звернутися в цю організацію і сказати що така-то людина запропонувала мені гроші. Але якщо я не звернулася, навіть не погоджуючись, то мене можуть дискваліфікувати. Ось так все збудовано. Всі повідомлення, які я отримую в соцмережах, перенаправляю в цю організацію, щоб не мати проблем".

Еліна Світоліна: результати в сезоні

У 2021 році Світоліна виграла лише один титул - в кінці серпня вона стала переможницею турніру в Чикаго.

На турнірах "Великого шолома" найкращим результатом для українки став вихід до чвертьфіналу на US Open.

За результатами сезону Світоліна вперше з 2016 року не змогла кваліфікуватися на Підсумковий турнір WTA. Крім того, вона вперше з 2017 року покинула топ-10 рейтингу WTA.

Також, нагадаємо, Світоліна виступила на Олімпійських Іграх в Токіо, де змогла завоювати бронзову медаль.

Автор: Антон Дудар