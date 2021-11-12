Українська тенісистка нещодавно припинила співпрацю зі своїм наставником.

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка нещодавно оголосила про припинення співпраці зі своїм тренером Ендрю Беттлсом, розповіла про витрати тенісистів на коучів.

Про це Еліна розказала для "Люкс ФМ".

"З Ендрю Беттлсом ми розлучилися у добрих стосунках. Як тільки ми сіли обговорювати плани на наступний сезон, ми знали, що прийшли вже до глухого кута і потрібно щось змінювати. Першою про завершення співпраці сказала я. Це було непросто", - сказала Еліна.

"Скільки заробляють тренери у тенісі? Все залежить від їхнього рівня. Якщо ти не входиш до топ-100, топ-150, то можеш найняти тренера за 3 тисячі євро на місяць. На тобі також і витрати на переїзд, харчування та проживання тренера. Якщо ти гравець топ-100, то зарплата у твого тренера буде 6-7 тисяч євро. Є відсоток і від призових, але це вже обговорюється індивідуально із гравцем, його агентом. Якщо ти гравець топ-10, то платитимеш мінімум 12 тисяч євро зарплати наставникові плюс відсотків по 10 від призових з кожного змагання", - додала Світоліна.

"Найбільші топ-тренери можуть отримувати і по 20 тисяч, а у наставників, які самі є екс-гравцями і вигравали Шоломи, зарплата ще вища", - резюмувала українка.

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Еліна Світоліна: результати в сезоні

У 2021 році Світоліна виграла лише один титул - в кінці серпня вона стала переможницею турніру в Чикаго.

На турнірах "Великого шолома" найкращим результатом для українки став вихід до чвертьфіналу на US Open.

За результатами сезону Світоліна вперше з 2016 року не змогла кваліфікуватися на Підсумковий турнір WTA. Крім того, вона вперше з 2017 року покинула топ-10 рейтингу WTA.

Також, нагадаємо, Світоліна виступила на Олімпійських Іграх в Токіо, де змогла завоювати бронзову медаль.

Автор: Артем Будрін