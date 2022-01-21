Українські тенісистки Марта Костюк (№66 WTA) та Еліна Світоліна (№17 WTA) вилетіли з Відкритого чемпіонату Австралії на стадії 1/16 фіналу.
Світоліна розгромно програла білорусці Вікторії Азаренко (№25 WTA), котра колись була першою ракеткою світу та двічі перемагала на Australian Open (у 2012 та 2013 роках).
Еліна 5 разів в кар'єрі зустрічалася з Азаренко і всі поєдинки програла титулованій білорусці.
Australian Open. Третє коло
Еліна Світоліна (Україна) - Вікторія Азаренко (Білорусь) - 0:6, 2:6
Костюк нав'язала боротьбу шостій ракетці світу - іспанці Паулі Бадосі. Проте Бадоса все ж таки перемогла у трьох сетах.
Australian Open. Третє коло
Марта Костюк (Україна) - Паула Бадоса (Іспанія) - 2:6, 7:5, 4:6
Нагадаємо, що Костюк з іншою українкою продовжує виступати в парному розряді на Australian Open-2022.
Australian Open-2022: що відомо
- Перший в році турнір "Великого шолома" проходить в Мельбурні з 17 по 30 січня.
- Раніше організатори Відкритого чемпіонату Австралії заявили, що в турнірі зможуть взяти участь тільки повністю вакциновані гравці.
- Чинними переможцями Australian Open є японка Наомі Осака і серб Новак Джокович.
- Перше коло не змогли подолати українки Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.