Костюк і Ястремська обіграли дует з США.

19-річна українська тенісистка Марта Костюк у парі з 21-річною українською спортсменкою Даяною Ястремською вийшли до другого кола парного розряду Australian Open.

У важкому поєдинку першого кола змагань українки насилу обіграли дует із США - Корі Гауфф/Кеті Макнеллі.

Матч тривав 2 години 23 хвилини.

У першому сеті Костюк і Ястремська впевнено вели 5:2, проте програли п'ять розіграшів поспіль і поступилися в партії.

Однак українкам вдалося переломити хід поєдинку і виграти два наступних сети, пробившись до наступного раунду.

Australian Open. Перше коло парного розряду

Марта Костюк / Даяна Ястремська (Україна) - Корі Гауфф / Кеті Макнеллі (США, 8) - 2:1 (5:7, 6:4, 7:5)

У поєдинку другого кола парного розряду дует Костюк / Ястремська зустрінеться з італійсько-британською парою Жасмін Паоліні / Хезер Уотсон. Матч відбудеться в п'ятницю, 21 січня.

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У поєдинку першого раунду українка в дуеті з Оленою Остапенко з Латвії, посіяні під 11-м номером, у двох сетах виграли у швейцарського тандему Вікторія Голубич / Джил Тайхманн.

Australian Open. Перше коло парного розряду

Людмила Кіченок / Олена Остапенко (Україна / Латвія) - Вікторія Голубич / Жиль Тайхманн (Швейцарія) – 2:0 (6:3, 6:1)

У наступному колі пара Кіченок і Остапенко зустрінуться з дуетом Петра Мартіч / Шелбі Роджерс (Хорватія / США).

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