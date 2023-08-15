Перша ракетка України знялася з турніру в Цинциннаті через травму.

Титулована українська спортсменка Еліна Світоліна знялася з престижного тенісного турніру в Цинциннаті напередодні матчу першого раунду проти Кароліни Возняцкі з Данії.

У своєму Твіттері перша ракетка України опублікувала пост, в якому зізналася, що не змогла відіграти цей турнір через проблеми зі здоров'ям.

"На жаль, після Вімблдону я відчувала біль в ногах, і після Монреаля мені порадили пройти обстеження, яке показало певні проблеми, які потребують вирішення і відпочинку, тому я не зможу грати в Цинциннаті в цьому році.

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Я дуже розчарована тим, що вибула, але я люблю вболівальників в Цинциннаті і люблю грати перед ними, тому це дуже важко, але я змушена скористатися порадами лікаря, які мені дали.

Зараз я зроблю все можливе, щоб відпочити і відновитися до US Open. Дякую за розуміння", - написала Світоліна.

Нагадаємо, Еліна Світоліна раніше сенсаційно пробилася до півфіналу турніру серії "Великого шолома" Wimbledon-2023. У боротьбі за путівку до фіналу турніру 28-річна українка програла Маркеті Вондроушовій, яка в підсумку виграла Wimbledon.

Перед турніром у Цинциннаті Світоліна програла Даніель Коллінз у першому колі турніру в Монреалі. Перед цим українка дійшла до 1/4 фіналу турніру у Вашингтоні, де програла Джессіці Пегулі.

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