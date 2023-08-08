У обох партіях українська тенісистка програла з рахунком 2:6.

Українська тенісистка Еліна Світоліна на турнірі WTA 1000 в Монреалі поступилася американській суперниці, програвши у першому ж матчі.

У першому раунді основи українка поступилася американці Даніель Коллінс, яка раніше подолала кваліфікаційний бар'єр.

Матч тривав трохи більше години, у обох партіях українська тенісистка програла з рахунком 2:6.

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Це друга зустріч тенісисток. Перший раз відбувся у 2020 році у Брісбені, тоді Світоліна теж програла.

Як зазначає видання sport.ua, в Монреалі Світоліна не перемагала з 2018 року, коли в півфіналі поступилася американці Слоан Стівенс. У 2021-му вона також програла в першому колі, тоді Світоліну в трьох партіях обіграла британка Йоганна Конта.

Теніс - новини

Минулого тижня Світоліна дійшла до 1/4 фіналу WTA у Вашингтоні, перед цим розгромивши спочатку спортсменку з Білорусі Вікторію Азаренко, а потім росіянку Дарʼю Касаткіну.

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