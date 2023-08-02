Перша ракетка України Еліна Світоліна розгромила "нейтральну" російську тенісистку Дарʼю Касаткіну у матчі другого кола турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA). Їхня зустріч на корті тривала 1 годину 20 хвилин і завершилася з рахунком 2:0 (6:2, 6:2).
На початку сету суперниці зосередилися на власних подачах, проте ближче до середині українська тенісистка Світоліна виборола ініціативу. Стратегічну перевагу перша ракетка України здобула у 5 та 7 геймах.
У восьмому геймі росіянка навʼязала Світоліній конкуренцію і мала 6 брейк-пойнтів, жоден з яких так і не змогла реалізувати. Водночас українська спортсменка з другої спроби реалізувала сет-пойнт.
У другій партії ініціатива була на боці Світоліної. Рахунок 4:0 був уже за підсумками двох брейків. І хоча "нейтральна" тенісистка з Росії намагалася боротися, українка була сильнішою.
Хто стане наступною суперницею Світоліної, стане відомо вже завтра, 3 серпня.
Виступ Світоліної у Вашингтоні
Як писав УНІАН, 1 серпня українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла суперницю з Білорусі. Перша ракетка України зустрілася з дворазовою переможницею Grand Slam Вікторією Азаренко.
Матч тривав 1 годину 48 хвилин. Він завершився із рахунком 7:6 (7:2), 6:4. Зазначається, що Світоліна відсвяткувала 71-у перемогу в кар’єрі над суперницею з топ-20 рейтингу.
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