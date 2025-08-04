Для того, щоб розібратися з Анісімовою, українській спортсменці знадобилося два сети.

Перша ракетка України Еліна Світоліна пройшла до 1/4 фіналу "тисячника" в Канаді (турніру серії WTA 1000). Наша спортсменка в півфіналі без проблем розібралася зі своєю суперницею - фіналісткою "Вімблдону-2025", американкою Амандою Анісімовою.

Для цього їй знадобилося всього два сети (6:4, 6:1), про що свідчать результати протистояння, опубліковані на сайті турніру.

1/8 фіналу "тисячника" - Світоліна-Анісімова - як пройшов поєдинок

Для перемоги українській спортсменці знадобилося близько 90 хвилин. Перший сет був доволі складним для Світоліної. Тенісистки йшли доволі рівно, проте невдовзі нашій героїні вдалося переломити рахунок на свою користь.

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У другому сеті "психологія" підвела Анісімову. Світоліна змогла "придушити" її та забрати серію на свою користь.

Наступний суперник Світоліної

Уже у вівторок, 5 серпня, українська тенісистка вийде на корт, щоб поборотися в 1/4 фіналу із суперницею з Японії, колишньою першою ракеткою світу - Наомі Осакою, яка наразі посідає 49 позицію у світовому рейтингу.

Осака вперше стала першою ракеткою світу 28 січня 2019 року, після перемоги на Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open) того ж року. Вона утримувала цей статус загалом 25 тижнів - з 28 січня до 23 червня 2019 року.

Також варто нагадати, що в турнірі продовжує участь і інша українська спортсменка — Марта Костюк. Дівчина теж вийшла в 1/4 фіналу, де також у вівторок, 5 серпня, зустрінеться з казахською тенісисткою російського походження Оленою Рибакіною.

Еліна Світоліна - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що на попередньому етапі турніру вона перемогла "нейтральну" росіянку. Для того, щоб "винести" Анну Калинську з турніру, Світоліній знадобилося всього 56 хвилин - два сети закінчилися з рахунком 6:1, 6:1.

Крім того, спортсменка раніше називала цілі на поточний сезон. У 2023 році вона повернулася до великого тенісу і зараз проводить свій найкращий сезон з того моменту. "Для мене завдання зараз - це закінчити сезон без якихось таких великих травм, як це відбувалося минулих два роки", - підкреслила вона.

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