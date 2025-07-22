Світоліна розкрила ціль на поточний сезон

Найкраща тенісистка України проводить успішний сезон та намагається уникнути травм.

Перша ракетка України Еліна Світоліна проводить свій найкращий сезон після повернення до тенісу у 2023 році після вагітності та народження дитини. Про це пише Суспільне.

Зазначається, що у сезоні-2025 Еліна стартувала на Australian Open, де повторила особистий рекорд на Грендслемі, дійшовши до чвертьфіналу. На турнірах WTA на ґрунтовому покритті у 2025 році Еліна здобула 16 перемог — рекордний показник за сезон в її кар'єрі.

"Я досить впевнена в своїх результатах. Коли я тренуюсь добре, коли відчуваю себе гарно в фізичній формі. В принципі, впевненість є, я на даний момент в непоганій формі. Потрібно уникати якихось травм — це найголовніше. Для мене задача зараз — це закінчити сезон без якихось таких великих травм, як це відбувалось минулих два роки", – сказала Світоліна в коментарі для Суспільне Спорт.

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Українка не тільки відзначила свою форму. Вона заявила, що планує завершити сезон у десятці найкращих тенісисток світу.

Світоліна увійшла до складу збірної на фінальний етап турніру Кубка Біллі Джин Кінг. Вона нагадала, що Україна гратиме на цьому турнірі вперше, але сподівається на гарні результати.

Фінальна частина Кубка Біллі Джин Кінг відбудеться з 16 до 21 вересня в Китаї. Суперницею збірної України у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг стане четверта сіяна турніру Іспанія. За умови перемоги у протистоянні проти іспанок, українки потраплять на переможницю пари Італія — Китай.

"Іспанія не проста, але не найгірший варіант, тому що там є і США, які дуже сильні. Ми ще не знаємо, яка буде команда, які гравчині там будуть. Але, все одно, я думаю, що у нас є гарні шанси пройти. А далі вже подивимось. Це спорт — ти не знаєш чого очікувати, але можеш тільки контролювати те, що ти підготуєшся на 100%", - прокоментувала майбутній турнір Світоліна.

Суспільне нагадало, що матч між Україною та Іспанією відбудеться у середу, 17 вересня. Чинною чемпіонкою головного турніру жіночих збірних є Італія. На рахунку італійок п'ять чемпіонських титулів, загалом вони сім разів грали у фіналі Кубка.

Харлан заговорила про участь в Олімпіаді

Українська фехтувальниця Ольга Харлан заявила, що може взяти участь у наступній Олімпіаді в 2028 році в Лос-Анджелесі. Для неї це була б шоста Олімпіада в кар’єрі.

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