Надважким нокаутом закінчився бій між японськими бійцями змішаних єдиноборств (ММА) у місцевому промоушені Pancrase Hybrid Wrestling.
Зустріч пройшла в рамках легкого вагового дивізіону.
У поєдинку, який відбувся в грудні 2021 року, японські бійці влаштували безкомпромісну рубку. Суперники повністю забули про захист і почали обмін ударами в центральній частині клітки. У якийсь момент один з бійців завдав потужного зустрічного удару з правої і відправив суперника в кому, повідомляє sport.ua.
Відзначається, що спортсмен втратив свідомість ще до падіння. Рефері в клітці намагався привести бійця до тями, однак це зробити йому не вдалося.
Відео нокауту:
January 2, 2022
Раніше УНІАН повідомляв, що в США відомий професійний боєць змішаного стилю (MMA) Джессі Хенрі був убитий вибухом на основній роботі - спортсмен працював пожежником.