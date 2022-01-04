Страшний епізод стався на турнірі MMA японського промоушену.

Надважким нокаутом закінчився бій між японськими бійцями змішаних єдиноборств (ММА) у місцевому промоушені Pancrase Hybrid Wrestling.

Зустріч пройшла в рамках легкого вагового дивізіону.

У поєдинку, який відбувся в грудні 2021 року, японські бійці влаштували безкомпромісну рубку. Суперники повністю забули про захист і почали обмін ударами в центральній частині клітки. У якийсь момент один з бійців завдав потужного зустрічного удару з правої і відправив суперника в кому, повідомляє sport.ua.

Відзначається, що спортсмен втратив свідомість ще до падіння. Рефері в клітці намагався привести бійця до тями, однак це зробити йому не вдалося.

Відео нокауту:

pic.twitter.com/2Qb2007q5w — El amigo de lo ajeno (@AjenoAmigo) January 2, 2022

Раніше УНІАН повідомляв, що в США відомий професійний боєць змішаного стилю (MMA) Джессі Хенрі був убитий вибухом на основній роботі - спортсмен працював пожежником.