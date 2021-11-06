Гокхан Сарікам здобув дуже переконливу перемогу.

Турецький боєць ММА Гокхан Сарікам ефектно переміг британця Чарлі Мілнера в рамках турніру Bellator MMA 270.

Для перемоги Сарікаму знадобилося всього 15 секунд. Він швидко збив Мілнера з ніг, після чого пішов у наступ і добив опонента серією ударів руками.

Рефері був змушений зупинити побиття. До цього моменту Мілнер вже втратив свідомість.

Британського спортсмена вдалося привести до тями тільки через кілька хвилин.

Сарікам здобув шосту перемогу в змішаних єдиноборствах при одній поразці.

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Автор: Антон Дудар