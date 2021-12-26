У спортсмена залишилася дев'ятирічна дочка.

Відомий американський професійний боєць змішаного стилю (MMA) Джессі Хенрі був убитий вибухом на основній роботі - спортсмен працював пожежником.

Про це повідомляє MMA Junkie.

28-річний Хенрі займався шиною пожежної машини. Раптово покришка вибухнула. Джессі був терміново доставлений в госпіталь, де пізніше помер від отриманих травм. За словами очевидців під час вибуху боєць-пожежник отримав сильну травму голови, яка виявилася несумісною з життям.

Як стверджують родичі Хенрі, боєць загинув через те, що під час вибуху об його голову вдарився датчик тиску в шині. У спортсмена залишилася дев'ятирічна дочка.

"Джессі був блискучим пожежником і нещодавно пішов вчитися на фельдшера, щоб підвищити свою кваліфікацію", - сказав Грей Янг, начальник навчальної підготовки пожежної станції, де працював Генрі.

Колеги загиблого влаштували йому урочисту прощальну церемонію.

.@SFD_FIRE_EMS pays respects to South Bossier Fire Dist. #2 firefighter Jessie Henry, who died Saturday from injuries suffered when a tire on a fire truck exploded while he was working on it. His body is headed to Little Rock for autopsy. pic.twitter.com/2L0QQ1wDPE — Darran Todd (@DarranToddTV) December 20, 2021

Хенрі - колишній військовий. Крім участі в поєдинках за правилами MMA, він служив у пожежному відділенні.

Генрі пропрацював пожежним чотири роки.

У листопаді він дебютував у професійних MMA, провівши бій в луїзіанському промоушені American Kombat Alliance (AKA). На його рахунку дві перемоги при двох поразках у професіоналах.

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