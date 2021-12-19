Деррік Льюїс встановив рекорд промоушена за кількістю нокаутів.

Американець Деррік Льюїс нокаутував свого співвітчизника Кріса Докоса в головному поєдинку турніру UFC Fight Night 199 в Лас-Вегасі.

Бій двох бійців важкої ваги завершився вже в першому раунді. Льюїс серією потужних ударів нокаутував суперника.

Завдяки цьому нокауту Льюїс встановив рекорд UFC за кількістю дострокових перемог. Тепер у нього їх 13.

Цікаво, що Льюїс в студентські роки був засуджений до п'яти років позбавлення волі після того, як порушив випробувальний термін за скоєний злочин (напад з обтяжуючими обставинами). Він відсидів у в'язниці близько трьох з половиною років. Водночас Докос - колишній офіцер поліції.

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Після цього бою на рахунку 36-річного Льюїса 26 перемог (13 нокаутом) і вісім поразок. У 32-річного Докоса - 12 перемог (11 нокаутом) при чотирьох поразках.

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Автор: Антон Дудар