Володар чемпіонського титулу Bellator в напівсередній вазі Ярослав Амосов у найближчому майбутньому повернеться в октагон.
Українець проведе захист чемпіонського титулу проти 32-річного ямайця Джейсона Джексона. Про це повідомив офіційний сайт організації.
Бій пройде в рамках турніру Bellator 301, який відбудеться 17 листопада в американському Чикаго.
Відзначимо, що Амосов досі утримує найдовшу переможну серію в професійному ММА. Вона триває з початку професійної кар'єри Ярослава - літа 2012 року.
У послужному списку 30-річного українця 27 перемог у 27 боях. Крім того, Ярослав чотири рази ставав чемпіоном світу, тричі - чемпіоном Європи з бойового самбо і виграв ряд інших титулів у цій дисципліні.
У своєму останньому поєдинку Ярослав Амосов здобув перемогу над американським бійцем Логаном Сторлі і захистив звання чемпіона Bellator.
Джейсон Джексон за свою кар'єру провів 19 поєдинків у змішаних єдиноборствах. На його рахунку 15 перемог і 4 поразки. У минулому бою zмайський боєць переміг бразильця Дугласа Ліму.