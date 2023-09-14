Ярослав Амосов проведе наступний бій проти ямайця Джейсона Джексона.

Володар чемпіонського титулу Bellator в напівсередній вазі Ярослав Амосов у найближчому майбутньому повернеться в октагон.

Українець проведе захист чемпіонського титулу проти 32-річного ямайця Джейсона Джексона. Про це повідомив офіційний сайт організації.

Бій пройде в рамках турніру Bellator 301, який відбудеться 17 листопада в американському Чикаго.

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Відзначимо, що Амосов досі утримує найдовшу переможну серію в професійному ММА. Вона триває з початку професійної кар'єри Ярослава - літа 2012 року.

У послужному списку 30-річного українця 27 перемог у 27 боях. Крім того, Ярослав чотири рази ставав чемпіоном світу, тричі - чемпіоном Європи з бойового самбо і виграв ряд інших титулів у цій дисципліні.

У своєму останньому поєдинку Ярослав Амосов здобув перемогу над американським бійцем Логаном Сторлі і захистив звання чемпіона Bellator.

Джейсон Джексон за свою кар'єру провів 19 поєдинків у змішаних єдиноборствах. На його рахунку 15 перемог і 4 поразки. У минулому бою zмайський боєць переміг бразильця Дугласа Ліму.

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