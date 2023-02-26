Ярослав Амосов здобув 27-ту перемогу в 27 боях.

Чемпіон Bellator в напівсередній вазі українець Ярослав Амосов провів успішний захист свого титулу, впевнено перемігши американця Логана Сторлі в їх другому бою.

Реванш Амосов - Сторлі став головною подією турніру Bellator 291, який пройшов 25 лютого в ірландському місті Дублін.

Ярослав Амосов виграв бій одноголосним рішенням трьох суддів: 50:45, 50:45, 50:45.

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Українець домінував протягом усього бою і впевнено перебив свого опонента. У третьому раунді американець отримав розсічення під правим оком, але все ж зміг пройти всю дистанцію.

Огляд бою Амосов - Сторлі:

Нагадаємо, це вже друга перемога українського бійця над Сторлі. Їх перший бій відбувся в листопаді 2020 року і завершився перемогою Амосова за очками роздільним рішенням суддів.

Додамо, що для 27-річного Амосова це 27-та перемога у 27 поєдинках у змішаних єдиноборствах. На професійному рівні в ММА він виступає з 2012 року. Для Сторлі поразка від українця стала другою в кар'єрі, також в його активі 14 перемог.

Крім того, Амосов чотири рази ставав чемпіоном світу, тричі - чемпіоном Європи з бойового самбо і виграв ряд інших титулів у цій дисципліні.

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