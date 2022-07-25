Збірна США перевершила досягнення, що раніше належало Східній Німеччині.

В американському Юджині завершився чемпіонат світу з легкої атлетики - одна з головних подій року в світовому спорті.

Перше місце в медальному заліку посіла збірна США, яка побила світовий рекорд за кількістю завойованих медалей.

Американці виграли 33 медалі - 13 золотих, 9 срібних і 11 бронзових. Збірна США перевершила досягнення, що раніше належало Східній Німеччині, яка в 1987-му завоювала 31 медаль.

У 2017-му США були близькі до повторення рекорду, але виграли тоді 30 нагород.

Збірна України посіла 31-е місце в медальному заліку. В української команди дві медалі на ЧС-2022, обидві - в стрибках у висоту. Ярослава Магучіх завоювала срібло (2.02 м), хоча боролася за золото. Андрій Проценко виграв бронзову медаль, стрибнувши на 2.33 метра.

ЧС-2022 з легкої атлетики. Підсумковий медальний залік

Нагадаємо, що на попередньому чемпіонаті світу в Досі збірна України з двома срібними нагородами посіла 21-е місце в медальному заліку.

Найуспішнішим для України досі є чемпіонат світу 1997-го, що проходив в Афінах. Тоді українці завоювали сім нагород (дві золоті, чотири срібні та одну бронзову) і посіли п'яте місце в медальному заліку.

Додамо, що чемпіонат світу з легкої атлетики проходив в американському Юджині (Орегон) з 15 по 25 липня. Російські спортсмени не були допущені до змагань через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала в Україні.

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