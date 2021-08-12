Віце-президент НОК України, президент Федерації стрибків у воду Ігор Лисов прокоментував цькування легкоатлетки Ярослави Магучіх через її фото і обійми з російською спортсменкою на Олімпіаді в Токіо.
Слова Лисова наводить strana.ua.
"Я вважаю, що спорт поза політикою. Потрібно дружити один з одним. Не винні спортсмени, що таке діється в політиці", - сказав Лисов.
Також за спортcменку заступилися в Федерації легкої атлетики України.
Допис був опублікований на сторінці в Facebook:
"На Олімпійських іграх у Токіо, як і на всіх змаганнях, після виступу атлетки вітали одна одну. Фото призерок змагань є традиційними на всіх без винятку турнірах. І хто б не стояв поруч з тобою на п’єдесталі, потрібно віддати йому шану на знак чесного суперництва. Але жодним своїм висловлюванням Магучіх не дала сумніватися в своїй любові й відданості Україні. Цінуймо людей, які прославляють нашу країну на весь світ".
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Хто ще заступився за Магучих?
- Олімпійський чемпіон Жан Беленюк висловив свою думку про критику на адресу Магучих. Він підкреслив, що виступає проти "цькування 19-річної дитини".
- Також Магучих підтримав каратист Станіслав Горуна.
- Дворазова призерка Олімпіади Людмила Лузан також не побачила в діях Магучіх нічого поганого: "У неї не було ніяких поганих намірів. Вона була щаслива, що вона в трійці призерів і з поваги до своєї конкурентки вони обнялися і зробили фото. Я не бачу в цьому нічого поганого. Я впевнена, що Ярослава - патріот нашої країни".
Скандал навколо Магучіх і Ласіцкене
- 19-річна легкоатлетка Ярослава Магучіх стала бронзовим призером Олімпіади в Токіо зі стрибків у висоту.
- Згодом в мережі з'явилися фото, на яких українка позує з російською атлеткою Марією Ласіцкене відразу після змагань. Магучіх тримала в руках прапор України, а росіянка - прапор олімпійського комітету Росії.
- У Міністерстві оборони України прокоментували обійми Магучих з росіянкою. За словами заступника Міністра оборони України Ганни Маляр спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що йде російсько-українська війна, і це накладає певні обмеження і відповідальність.
- Також заступник глави Міноборони підтвердила, що бронзовий призер Олімпійських ігор в Токіо Магучіх дійсно є молодшим лейтенантом Збройних сил України. До складу української збірної увійшли 60 армійських спортсменів.