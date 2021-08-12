Ігор Лисов вважає, що "спорт поза політикою".

Віце-президент НОК України, президент Федерації стрибків у воду Ігор Лисов прокоментував цькування легкоатлетки Ярослави Магучіх через її фото і обійми з російською спортсменкою на Олімпіаді в Токіо.

Слова Лисова наводить strana.ua.

"Я вважаю, що спорт поза політикою. Потрібно дружити один з одним. Не винні спортсмени, що таке діється в політиці", - сказав Лисов.

Також за спортcменку заступилися в Федерації легкої атлетики України.

Допис був опублікований на сторінці в Facebook:

"На Олімпійських іграх у Токіо, як і на всіх змаганнях, після виступу атлетки вітали одна одну. Фото призерок змагань є традиційними на всіх без винятку турнірах. І хто б не стояв поруч з тобою на п’єдесталі, потрібно віддати йому шану на знак чесного суперництва. Але жодним своїм висловлюванням Магучіх не дала сумніватися в своїй любові й відданості Україні. Цінуймо людей, які прославляють нашу країну на весь світ".

Хто ще заступився за Магучих?

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк висловив свою думку про критику на адресу Магучих. Він підкреслив, що виступає проти "цькування 19-річної дитини".

Також Магучих підтримав каратист Станіслав Горуна.

Дворазова призерка Олімпіади Людмила Лузан також не побачила в діях Магучіх нічого поганого: "У неї не було ніяких поганих намірів. Вона була щаслива, що вона в трійці призерів і з поваги до своєї конкурентки вони обнялися і зробили фото. Я не бачу в цьому нічого поганого. Я впевнена, що Ярослава - патріот нашої країни".

Скандал навколо Магучіх і Ласіцкене

19-річна легкоатлетка Ярослава Магучіх стала бронзовим призером Олімпіади в Токіо зі стрибків у висоту.

Згодом в мережі з'явилися фото, на яких українка позує з російською атлеткою Марією Ласіцкене відразу після змагань. Магучіх тримала в руках прапор України, а росіянка - прапор олімпійського комітету Росії.

У Міністерстві оборони України прокоментували обійми Магучих з росіянкою. За словами заступника Міністра оборони України Ганни Маляр спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що йде російсько-українська війна, і це накладає певні обмеження і відповідальність.

Також заступник глави Міноборони підтвердила, що бронзовий призер Олімпійських ігор в Токіо Магучіх дійсно є молодшим лейтенантом Збройних сил України. До складу української збірної увійшли 60 армійських спортсменів.

Автор: Антон Дудар