Михайло Романчук встановив рекорд, а Еліна Світоліна здійснила черговий камбек.

На Олімпіаді в Токіо завершився ще один змагальний день. За його підсумками збірна України виборола одну бронзову медаль - постаралися Олена Костевич та Олег Омельчук.

Підсумки виступів українських спортсменів 27 липня

Теніс

Еліна Світоліна продовжує крокувати до нагороди. Цього разу 26-річна одеситка обіграла представницю Греції. Зазначимо, що це вже другий матч поспіль Світоліна здобуває вольову перемогу. Грецька тенісистка вважалася фаворитом до початку гри, але українка змогла її приборкати. В 1/4 фіналу на Еліну чекає італійка Каміла Джорджі (№61 WTA).

Бокс

Анна Лисенко одноголосним рішенням суддів перемогла суперницю з Марокко. Тепер на стадії чвертьфіналу наша боксерка поміряється силами з турецькою спортсменкою. Бій відбудеться 30 липня.

Кульова стрільба

У змішаній команді Олег Омельчук та Олена Костевич в дуеті захищали честь України. Вони у матчі за бронзову медаль перемогли суперників з Сербії. Стрільба була з пневматичного пістолета (дистанція 10 м).

Бадмінтон

Артем Почтарьов програв і другий поєдинок в рамках відбіркової групи. Артем капітулював у грі з французом Брісом Леверде. Для Почтарьова ця Олімпіада завершилася.

Бріс Леверде (Франція) - Артем Почтарьов (Україна) - 2:0 (21:10, 21:8)

Стрільба з лука

В 1/32 фіналу Лідія Січенікова поступилася німкені Мішель Кроппен. 28-річна українка програла з розгромом - 0:6. Для Лідії Ігри в Токіо завершилися.

Гребля на байдарках. К-1 слалом

Вікторія Ус кваліфікувалася до фіналу слалому на байдарці, де продемонструвала підсумковий 8-й результат серед десяти спортсменок. Українка має шанс реабілітуватися, адже продовжить виступи в слаломі на каное. Заплив відбудеться 28 липня.

Велоспорт, маунтинбайк

Яна Беломоїна фінішувала на восьмій сходинці. Для українки це найкращий результат в кар'єрі. На Олімпіаді в Лондоні вона була 13-ю, в Ріо показала 9-й результат.

Також восьме місце на Олімпійських іграх є найкращим результатом в історії українського маунтинбайку.

Плавання

Відбулися запливи у чоловічій кваліфікації на дистанції 100 метрів вільним стилем. Сергій Шевцов не зміг потрапити до півфіналу змагань. Українець прийшов до фінішу останнім серед восьми учасників змагань. Його результат - 49, 55 секунд.

А ось прекрасний показник підкорився Михайлу Романчуку. У кваліфікації 800-метровки вільним стилем 24-річний рівнянин встановив новий рекорд України. Романчук виграв свій заплив і показав час 7.41,28. Цей результат є найкращим у кваліфікації - Роман пройшов у фінал. В одному запливі з ним брав участь також 29-річний Сергій Фролов. Він посів четверте місце і також кваліфікувався до фіналу із результатом 7:47.67.

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Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист Ігор Рейзлін.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверте місце в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.

Автор: Артем Будрін