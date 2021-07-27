Українська тенісистка вдруге в кар'єрі пробилася до чвертьфіналу Олімпійських ігор.

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до 1/4 фіналу тенісного турніру Олімпіади в Токіо.

У поєдинку третього кола українка у надскладних трьох сетах здолала Марію Саккарі з Греції (№19 WTA). Зазначимо, що букмекери не вірили до початку гри у Світоліну та віддавали перевагу Саккарі. Це була четверта особиста зустріч тенісисток, тепер рахунок між ними 2:2.

Еліна Світоліна (Україна) - Марія Саккарі (Греція) - 5:7, 6:3, 6:4

Еліна вже повторила досягнення ОІ-2016, де дійшла до стадії 1/4 фіналу.

У чвертьфіналі Світоліна зіграє проти Кароліни Плішкової з Чехії (№7 WTA) або Каміли Джорджі з Італії (№61 WTA).

На цій Олімпіаді це вже не перший камбек Еліни. В минулому раунді вона теж по ходу гри програвала австралійській тенісистці, але в підсумку таки змогла тріумфувати.

Україна на тенісному турнірі Олімпіади-2020

В одиночному розряді Україну також представляла Даяна Ястремська, але вона програла вже в першому раунді.

У парному розряді Ястремська і Еліна Світоліна не змогли пройти до другого кола - у двох сетах вони програли Алізе Корне і Фіоні Ферро з Франції - 2:6, 4:6.

Сестри Кіченок продовжують боротися за медалі у дуеті.

Автор: Артем Будрін