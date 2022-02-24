Український тенісист Сергій Стаховський передав побажання лідеру країни-агресора.

Український тенісист Сергій Стаховський відреагував на початок широкомасштабного вторгнення російських військ на територію України.

У своєму Instagram спортсмен дуже жорстко висловився на адресу президента РФ Володимира Путіна, за чиїм наказом почалося вторгнення в Україну.

"Щоб ти здох, скотина", – написав Стаховський.

Нагадаємо, що раніше категорично засудили дії Путіна футболіст збірної України Олександр Зінченко і колишній гравець київського "Динамо" Сергій Рибалка. Також у своїх соцмережах Роман Зозуля висміяв заяву Володимира Путіна про Україну.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 лютого, о 5:00 Збройні Сили РФ почали інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ на сході України, завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об'єктах Збройних сил України. Водночас агресор почав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.

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