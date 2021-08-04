Збірну України спіткав цього дня приємний "медалепад".

4 серпня на Олімпійських Іграх в Токіо було розіграно 17 комплектів медалей в одинадцяти видах спорту.

Українська збірна цього дня поповнила скарбничку нагород чотирма медалями й піднялася на 24-и позиції вгору в медальному заліку. На годиннику встигло минути лише 63 хвилини (з 14:06 по 15:09 за київським часом), а українські спортсмени взяли цілих 4 медалі.

Підсумки виступу українських спортсменів 4 серпня

Боротьба

Жан Беленюк і Парвіз Насібов провели свої "золоті фінали". Перший зміг стати чемпіоном, а другий з розгромом програв сутичку іранцю й задовільнився лише сріблом.

Ірина Коляденко виборола бронзову нагороду у вільній боротьбі. За день до цього таке саме досягнення вдалося Аллі Черкасовій, а отже, українські дівчата оформили бронзовий дубль.

Артистичне плавання

Марта Федіна та Анастасія Савчук увійшли до історії. Вони змогли виграти для України першу олімпійську медаль в цьому виді спорту.

Жіночий марафонський заплив на 10 км на відкритій воді

Українка Христина Панчішко посіла 22-ге місце, програвши бразильській переможниці більш як 8 хвилин.

Легка атлетика

Відбувся чоловічий фінал в метанні молота. 20-річний Михайло Кохан, який був наймолодшим серед суперників, за шість спроб показав 4-й результат (80.39м) і зупинився за крок від медалі. Нагороди дісталися спортсменам з Польщі (золото, бронза) та Норвегії.

Пройшов також фінал в бігу на 400 метрів з бар'єрами. Українка Анна Рижикова зайняла 5-те місце (53.48), а Вікторія Ткачук фінішувала 6-ю (53.79).

Американка Сідні Маклафлін встановила світовий рекорд (51.46) й виграла золоту медаль.

Веслування

Людмила Лузан, Юлія Юрійчук та Марія Повх з відмінними результатами пробилися до півфіналів, які відбудуться 5 серпня.

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Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Україна завоювала в Токіо вже вісім бронзових медалей. Першу медаль Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Також бронзові нагороди вибороли шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів) та тенісистка Еліна Світоліна.

1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Дзюдоїст Яків Хаммо теж був близький до медалі, але поступився в поєдинку за бронзу. Також поєдинок за третє місце програв борець греко-римського стилю Ленур Теміров.

Автор: Артем Будрін