Людмила Лузан у веслуванні на каное на дистанції 200 м продемонструвала гідний результат.

Українка Людмила Лузан вийшла до півфіналу Олімпійських ігор у Токіо у веслуванні на каное на дистанції 200 м із третім загальним результатом.

У кваліфікації Лузан з показником 45,571 сек. виграла свій заїзд та вийшла до півфіналу з третім загальним результатом. У інших заїздах кращий за українку час показали американка Невін Гаррісон (44,938) та канадка Лорен Венсан-Лапуан (45,408).

На дистанції 500 м на байдарках право виступити у півфіналі здобули ще дві українки - Юлія Юрійчук та Марія Повх, які у своїх заїздах фінішували на третій та другій позиціях відповідно.

Півфінальні та фінальні заїзди Олімпіади-2020 на каное-одиночці на 200 м та байдарці-одиночці на 500 м відбудуться 5 серпня.

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Україна завоювала в Токіо вже шість бронзових медалей. Першу медаль Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Також бронзові нагороди вибороли шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів), тенісистка Еліна Світоліна та Алла Черкасова (у вільній боротьбі).

1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Дзюдоїст Яків Хаммо теж був близький до медалі, але поступився в поєдинку за бронзу. Також поєдинок за третє місце програв борець греко-римського стилю Ленур Теміров.

Автор: Артем Будрін