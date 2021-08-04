Відбулася сутичка за бронзу у вільній боротьбі (до 62 кг) між українкою Іриною Коляденко та Анастасією Григор'євою з Латвії.

Коляденко в напруженій боротьбі перемогла 3:1 і взяла бронзу.

Нагадаємо, що у півфіналі Коляденко програла киргизстанці.

Україні в дисципліні боротьба медалі принесли Жан Беленюк (золото) та Парвіз Насібов (срібло).

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Україна завоювала в Токіо вже п'ять бронзових медалей. Першу медаль Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Також бронзові нагороди вибороли шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів) та тенісистка Еліна Світоліна.

1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів.