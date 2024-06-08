Російська шахова федерація занадто захопилася анексією українських клубів.

Федерацію шахів Росії на два роки позбавлено членства в Міжнародній шаховій федерації (ФІДЕ). Рішення ухвалили за скаргою Федерації шахів України.

Як випливає з опублікованого тексту рішення, російську шахову федерацію покарали за "активну діяльність" на окупованих територіях України. Раніше Федерація шахів Росії офіційно включила до свого складу шахові клуби Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також Криму.

У скарзі України також вказувалося, що Федерація шахів Росії пов'язана з особами, які перебувають під міжнародними санкціями через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

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Російський телеканал "Матч-ТВ" повідомляє, що дісталося також президенту ФІДЕ - росіянину Аркадію Дворковичу. Він отримав догану через свою участь у опікунській раді Федерації шахів Росії.

"Добре відомо, що пан Дворкович упродовж багатьох років був тісно пов'язаний із президентом Путіним, - факт, який він не заперечує", - йдеться в рішенні Комісії з етики ФІДЕ.

Росіян не хочуть бачити на спортивних змаганнях

Як писав УНІАН, російських і білоруських тенісистів усе таки допустили до Олімпіади в Парижі. У рішенні йдеться, що вони мають відібратися на загальних умовах і відповідати вимогам нейтральності - виступати під нейтральним прапором і не підтримувати агресію проти України.

Однак мер Парижа виступила проти Росії та Білорусі на Олімпіаді-2024. Мер сказала, що в Парижі російським і білоруським спортсменам раді не будуть. А українських навпаки - будуть підтримувати.

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